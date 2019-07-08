台灣慢性洗腎病患者居高不下，其中最常見的遺傳性腎臟疾病即為俗稱「泡泡腎」的多囊腎患者，這類疾病過去並沒有任何藥物可讓囊泡停止生長或消失，只能控制血壓及配合日常習慣來延緩病程，健保署七月起將能延緩多囊腎進程的藥物納入給付，期望提升患者生活品質、延緩惡化速度。

泡泡腎、多囊腎以往又稱「成年型多囊性腎病變」，根據流行病學的研究註，大約每四百至一千個人中有一位患有此疾病，患者的子女約有一半機率會遺傳到異常基因，而男女罹患機會相同，是最為常見的遺傳性腎臟疾病。

腎臟科醫師黃道揚指出，多囊腎是一種進行性疾病，會隨時間而惡化，隨著囊泡的不斷增生，腎功能持續衰退，最終恐導致腎臟衰竭，需要進行血液透析或腎臟移植。

多囊腎患者最為常見的症狀是腎臟出現許多囊泡而導致腎臟腫大，較嚴重者甚至可自行觸摸到腫塊、受其壓迫而造成腰部、腹部的痠痛、高血壓。而泌尿道系統常見的表現為血尿、蛋白尿、泌尿道感染、尿道結石等。

多囊腎以往並沒有任何藥物可讓囊泡停止生長或消失，只能控制血壓及配合日常習慣來延緩病程，健保署七月起將能延緩多囊腎進程的藥物納入給付，臨床研究也證實，這類藥物可以顯著的降低腎臟增長速度與延緩腎功能下降，同時減少臨床顯著的腎臟疼痛、血尿、泌尿道感染等。

腎臟內科醫師黃道揚提醒：「一旦發現是自體顯性多囊性腎臟病患者，患者家屬應接受篩檢並定期追蹤檢查」。多囊腎患者在慢性腎臟照護的原則下應嚴控血壓、定期檢查、並遵從醫師指示正確服用藥物、在均衡生活、飲食習慣的配合下以延緩惡化速度。

(中時 )