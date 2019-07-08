大陸一名網友日前在網路PO文一張截圖表示，自己花了半年「守護」一名女直播主，前後一共打賞30多萬元人民幣（約135萬元新台幣），後來因為到北京看病，終於有機會見到女神本尊，但見面的那一刻內心只剩下「……」無言感想。截圖中的女子皮膚白皙、有著一張V型小臉的女直播主，但真面目的臉卻變圓了。

土豪見到直播主的真目面後，女神的幻想破滅。(圖／翻攝自微博／包紙玩機)

有網友看到PO文紛紛留言安慰「女神只是長胖了而已，其實還是很像的」、「差距不大啦」。還有人打趣的說「30萬人民幣把她養得白白胖胖的」、「只能娶回家做老婆了，不然這30萬白花了」。

由於大陸近年陸續傳出有人傾家蕩產打賞女直播主，也有網友好奇這到底有什麼好玩？一名過來人網友回答，自己以前好奇玩過一段時間，剛開始只送幾塊錢的小禮物，叫一聲哥互動一下挺有感覺，後來慢慢熟了，直播主們連線互相PK，為了讓自己支持的主播贏，幾千塊就這樣刷出去，「當時虛榮心犯蠢，就迷了，後來再也不敢碰這玩意了。」。

(中時電子報)