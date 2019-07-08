北市府「戰情室」幕僚、前國民黨立委李嘉進兒子李縉穎昨PO文，提出許多他搜集到的民調資訊作為佐證，直指高雄市長韓國瑜將在黨內初選勝出，且有很高機率當選總統。對此，前國民黨立委孫大千表示，「原來，綠白陣營最害怕的候選人，就是韓國瑜」。

李縉穎昨在PTT發文指出，「韓國瑜將在初選勝出，很高機率當選總統。韓國瑜到底強不強？跟各位報告，很強；韓國瑜會不會贏初選？跟各位報告，大勝。」接著他針對國民黨初選遊戲規則，以及數份自己委託朋友做的民調數字作為佐證提出分析。他也認為，對白綠來說，既然都討厭韓國瑜，不想讓韓當總統，所以接到電話者，應該「有韓不投、非韓投郭」，反觀民進黨部分人士反串喊出「非韓不投」，他說他們在玩火！他們是在保送韓國瑜當總統。

對此，孫大千在臉書發表「原來，綠白陣營最害怕的候選人，就是韓國瑜］一文。他說在過去這一星期以來，不管是綠色和白色的政治力量，紛紛不約而同地出面向各自的支持群眾喊話，號召綠白陣營的支持者灌票給國民黨內的其他參選人，希望能夠全力拉下韓國瑜。

他說當綠白陣營的相關人士做出這樣的喊話，真的是丟盡自己陣營的臉，這反映出他們對蔡英文，或者是柯文哲原來是如此的沒有信心，只好淪落到用這種不入流的灌票方式，來扭曲國民黨黨內初選的結果。「曾幾何時，台灣的前途和未來，竟然要由一群只會玩弄機關陰謀的政治勢力來左右和操弄呢？」

「當綠白陣營的支持者正準備要無所不用其極的全力拉下韓國瑜，其實，這只是再一次的證明了，韓國瑜才是國民黨的最強棒」。孫說所有期望能夠在2020年翻轉台灣，改變台灣的好朋友更應該認清這個事實，唯有集中全力支持韓國瑜，才能夠避免讓綠白陣營的灌票詭計得逞。

(中時電子報)