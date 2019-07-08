現任英國駐美國大使達洛許（Kim Darroch）周末被爆出在回傳給倫敦的機密備忘錄遭外洩，他痛罵川普「笨拙」、「無能」、「不牢靠」等爆炸性評語也隨之曝光，美英兩國之間陷入尷尬，當事人之一的川普聞訊後回嗆達洛許「沒有好好為英國服務」，稱美國也對他沒有多大好感。

遭英國大使痛罵「無能」後，川普回嗆大使沒有好好為英國服務，美國對他也沒多大好感。

英國《週日郵報》（Mail on Sunday）6日刊出報導指出，駐美大使達洛許自2017年中起回傳給倫敦的一系列機密短箋備忘錄遭外洩，達洛許對川普政府決策及他個人的領導風格給出了直言不諱、犀利的評論，他不僅痛批川普「笨拙」、「無能」、「不牢靠」，還稱不能排除川普陣營和俄羅斯勾結而贏得2016年大選，認為川普最終會「狼狽下台」。

針對達洛許毫不留情地批評，美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普聞訊後表示他尚未了解大使的評論內容，「美國和幾個國家有一些小問題，我認為英國及這位大使並沒有好好服務英國。」

他稱美國也不是達洛許的「頭號粉絲」，「我也可以說一些有關他的事，但我不想。」

英國即將誕生新首相，在此政治敏感的時機點爆出大使機密電文遭外洩，報導指背後可能有政治陰謀。由於英國極有可能脫歐，屆時英美將簽訂雙邊貿易協議，預料川普到時將擺出硬姿態，因此倫敦有可能藉由備忘錄外洩一案清出駐美大使職缺，以安排較支持脫歐的大使。達洛許原訂於明年初屆滿任期。

(中時電子報)