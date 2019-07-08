(翻攝自 臉書「報天氣 中央氣象局」)

台灣南部下了一個星期的雨，未來還是會持續！氣象局副局長鄭明典表示，今天清晨海陸風輻合，西南沿海有對流雨，北部和花東縱谷高溫炎熱。氣象局則指出，周二(9日)水氣較少，降雨集中在南部；周三、周四(10日、11日)水氣增多，中南部地區易有斷斷續續的陣雨，並下起局部大雨，且午後雷陣雨的範圍會擴大，平地也受到影響，易有短時強降雨。

鄭明典在臉書PO文說，最近的天氣是西南風雨型，今天清晨至中午，南部地區有雨，大臺北地區、花東縱谷及臺東南側更容易出現３５、３６度以上高溫，

臉書「報天氣 中央氣象局」表示，未來一週受西南風影響，南部及午後山區易有瞬間大雨，雨勢要到周五(12日)以後才會逐漸趨緩，轉為零星降雨。其他縣市近山區容易有午後雷陣雨。北部、中部和宜花未來一週大多是多雲到晴，周三、周四(10日、11日)北部平地午後大雷雨的機率明顯提高。

今天上午南部有雨，下午山區有對流零星發展。(翻攝自 鄭明典臉書)

(中時電子報)