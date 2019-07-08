自稱擁有「義大利神獸」Mazzanti 771等12輛頂級超跑的「超跑少東」陳風廷，被控以投資古董、鑽石或超跑名義吸金20餘億，投資人事後發現「攏係假」，但陳早在案發前就落跑至大陸，檢方已依違反《銀行法》發布通緝，據了解，通緝時效恐長達25年。

「超跑少東」陳風庭吸金20餘億 恐遭通緝25年

調查局指出，自稱擔任「御家一品軒」、「府京開發建設」執行長的陳風廷(85年次)，今年3月19日逃亡大陸，台中地檢署已於5月20日通緝。

年僅23歲的陳風廷，自稱擁有12輛超跑，包括全台第一輛由義大利頂尖車廠手工打造、要價近億元的「義大利神獸」Mazzanti 771，去年在台中市西屯區風光開幕超跑經銷據點，今年3月傳出債務糾紛，被控吸金20餘億元神隱。

事後有媒體起底，陳風廷是鹿港高中夜校畢業，陳風廷的父親陳傳志是「府京」建設開發公司負責人，承包過政府汙水下水道工程、堤防防災減災工程標案，因喜好藝品、骨董、雕像收藏，還在台中七期重劃區開骨董藝品店。

檢調調查，陳風廷自2016年起藉投資古董、鑽石或超跑名義吸金，以高價超跑吸引投資客目光，投資人見陳開超跑意氣風發，投資後發現是騙局，不但血本無歸，也找不到人求償，估計陳至今年2月止，吸金逾20億。

檢調因陳風廷曾有部分資金匯入父親陳傳志帳戶，日前約談陳傳志、陳風廷公司賴姓4名公司幹部到案，據了解，陳傳志辯稱不知兒子吸金，訊後聲押陳傳志，另諭令賴男4人10萬元至30萬元不等交保。但法院裁定陳傳志以100萬元交保。

(中時 )