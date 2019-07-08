中友時尚藝廊即日起在A棟12樓時尚藝廊舉辦「心淨心境 黃茂松彩墨創作個展」，藝術家黃茂松，用畫作展現其「心淨‧心境」。（馮惠宜攝）

年近八十歲的畫家黃茂松，過去從事鐵材貿易生意因而獲得「黑手畫家」之稱號，其畫風多元畫山、畫水、畫達摩，也畫出純淨的心靈，中友百貨即日起也邀請他展出21件、近兩年的作品，展現他畫作呈現的「心淨‧心境」。

黃茂松自幼喜好繪畫，過去因工作所需未能有機會展現對藝術的喜好與繪畫天份。如今，上一個生命階段中的責任已逐漸圓滿，來到另一個知天命的生命里程，他也重拾兒時的喜好，投入藝術與繪畫。

他偶爾上山、偶爾下海，到田野間、到樹林中，倘佯於大自然的懷抱，挖掘更多創作泉源，也汲取自然的養分，飽受大地之美的滋養，不僅讓其心胸及創作視野更遼闊，也更加靈動了他手中的畫筆，讓他的每一個筆觸都更加細膩。

對於藝術創作，始終秉持真誠並相信溫雅與力量才能賦予作品生命，因而有感動，帶來美感的滿足。黃茂松說：「藝術創作是無怨無悔的走下去，也是我的生命。」

中友時尚藝廊即日起在A棟12樓時尚藝廊舉辦「心淨心境 黃茂松彩墨創作個展」，邀請藝術家黃茂松及社團法人台灣畫話協會共同舉辦公益義賣活動，由藝術家黃茂松提供總價值新台幣315000整的作品「雲海」與於本次展覽中進行義賣，希冀透過藝術傳播的力量讓愛遠播。此次所得義賣金額將全數捐贈給「社團法人台灣畫話協會」。

(中時 )