礙於數百名韓粉過度熱情、擠爆六合夜市入口，高雄市長韓國瑜被迫取消逛夜市行程，搭車離開前，特別站上汽車，揮手感謝韓粉支持。（袁庭堯攝）

數百名身穿國旗裝的韓粉把六合夜市入口處擠得水泄不通，整個韓粉人潮向夜市內部延伸上百公尺，人人手持國旗或標語，瘋狂高呼「韓國瑜凍蒜！」。（袁庭堯攝）

國民黨總統初選民調今（8）日登場，中國文化大學新聞系主任胡幼偉昨在臉書表示，只有耶和華神知道初選結果，但如果要他猜，還是猜韓國瑜勝出的機會較大。他說，「在家顧電話」及「市話轉手機」，韓粉做的比較徹底積極！韓粉進化為「韓家軍」後，已經成為一支紀律極為嚴格的部隊。老韓如果下令韓粉哪天都去南極旅遊，那天一到，南極冰層馬上會融化一大片，企鵝都嚇跑了！

胡幼偉人還在歐洲旅遊，但網友逼著他分析國民黨初選民調。他說，逼急了，只好講吧！

1. 說真的，現在，只有耶和華神知道初選結果，相信祂一定會為台灣決定一位最能苦民所苦、為大家做事的國民黨總統候選人。胡幼偉說，自己對人沒有信心，但對神有絕對的信心！

2. 因為他不是神，只是個凡人，也不是先知，神也沒有託夢告訴他誰會贏，所以，他只能根據我的觀察、推論和猜測，說說想法。

3. 要他猜，還是猜老韓勝出的機會較大。因為：

（1）從這麼多份民調結果來看，老韓即使有老郭的強力競爭、各界的死命抹紅、抹黑、抹黃，還是能保有一定的民意支持度，可見，他已有遍佈全台、深入基層的競選實力。

（2）我講過，我認為，在市話族中，老韓的支持者多於老郭的支持者。郭粉只用手機、八百年前就不用市話的人比較多，這是老郭一直堅持初選要納入手機民調的原因。

（3）「在家顧電話」及「市話轉手機」，韓粉做的比較徹底、比較積極，有當年八百壯士死守上海四行倉庫的味道！韓粉進化為「韓家軍」後，已經成為一支紀律極為嚴格的部隊。老韓如果下令韓粉哪天都去南極旅遊，那天一到，南極冰層馬上會融化一大片，企鵝都嚇跑了！

（4） 另外，胡幼偉說，講一個以前沒講過的最大問題給大家聽。

老郭的競爭力道是「我很會賺錢」和「我以後會讓你們有錢」。當人們看到或想到老郭，第一個浮現於腦海的字，就是「錢」！

問題是：老郭強調自己有錢，又一直花大錢鋪天蓋地做廣告宣傳，會刺激選民的「相對被剝奪感」（為什麼你那麼有錢，我那麼窮？）此外，老郭一切關於人民有錢的承諾，都是現在還沒實現的事情；但老韓從去年三山造勢後到現在，已經讓大家親眼看到，跟著他混，至少有一部份人已經發了筆小財！那你要相信已經發生的事，還是要寄希望於未來不曉得會不會真的實現的承諾？

（5）這一點也很重要。老韓選總統，其實是被韓粉拱上架的；老郭選總統，是他自己要選的。於是，讓老韓勝出，人民會有「這是我的勝利」的興奮感；但支持老郭，感覺上比較像是去給首富錦上添花，是讓老郭有錢後更有勢，是在成就他，而不是在成就選民自己。

因為有這幾種現象，所以，胡幼偉推測，黨內初選，老韓勝算較大。但他強調，自己是人不是神，目前，只有神知道，誰會是中國國民黨的總統候選人！

(中時電子報)