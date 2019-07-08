杜蘭特決定在籃網改穿7號球衣，而7號球衣的前任主人就是林書豪。(翻拍網路)

自由市場開市第一天就與厄文攜手投入籃網懷抱了杜蘭特，雖然因為阿基里斯腱斷裂的原因恐怕得休養一個球季，但他依舊對於來到布魯克林仍是興致高昂，今天他透過網路媒體宣布將披上7號戰袍，而這件球衣的前任主人就是華裔球星林書豪。

杜蘭特自從踏入NBA以來不論是在雷霆或是勇士，35號球衣成為他的註冊商標，如今他決定改穿7號球衣，似乎有意告別過去，想要在布魯克林重新出發。

杜蘭特過去之所以堅持穿著35號球衣的主要目的是紀念啟蒙恩斯查爾斯，他在35歲的時候不幸遭到槍殺，這件事情對他的影響深遠，所以他才會對於35號球衣如此熱衷。

然而勇士老闆拉布格在杜蘭特決定離開後宣稱勇士將把35號球衣退休，杜蘭特也因此不再穿上35號球衣，讓這件球衣從此不再出現於球場上。

杜蘭特表示，「35號球衣陪伴著我在德州大學，也實現了我進入NBA的夢想，進而在雷霆成為球星，更在勇士奪得了兩座總冠軍，但隨著我來到了新地方，即將開啟籃球生涯新階段，下次當你們看到我站在球場上的時候將是穿著7號球衣。」

籃網的7號球衣前任主人就是林書豪，更早之前是「鷹王」喬強生，兩人在布魯克林都有著不少貢獻，甚至林書豪還在這裡摔斷了腿，導致最終只能轉戰到老鷹，然後在暴龍圓了冠軍夢。

(中時電子報)