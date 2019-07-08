日前網傳一段影片，指行政院長蘇貞昌出席殉職員警李承翰告別式時，在簽名後有丟擲簽字筆的動作。蘇則澄清，這影片是他出席屏東鄉親告別式的畫面，且擲筆的動作是家鄉習俗，代表不希望憾事再發生。對此，資深媒體人林朝鑫表示，他去找一位特別專研「師公」禮儀的民俗學者，證實確有此習俗，但該民俗學者說那是辦事「師公」才做的事，林則諷刺「光頭ㄚ蘇，你又不是『師公』，擲筆、丟筆幹啥？」

蘇貞昌6日至屏東縣參加鄉親公祭追思會，簽名後丟擲簽字筆的影片，遭有心人士惡意張冠李戴為參加因公殉職員警追思會場，引發極大爭議。對此，蘇貞昌在臉書澄清，影片是他出席一位屏東鄉親告別式的畫面，並不是李警員的告別式；另外，影片中的擲筆動作，「是小時候家鄉的習俗，喪禮上簽名後擲筆，代表不希望這種憾事再發生，如同現在都還有送毛巾表示斷根、弔喪不送客、不說再見等習俗，都是相同道理」。

對此，林朝鑫在臉書表示，他一時好奇心起，問了好多民俗專家，大家都說，「嗯 !乀 ! 哦 ! 嘿 ! 阿災?」最後民俗專家們總結一句話，「你沒懂光頭蘇不是已說的夠明白了，那是他『小時候家鄉的民俗』，這句話的意思就是，不用查了，不可考」。

林朝鑫說他不甘心，又去找了一位特別專研「師公」禮儀的民俗學者，也就是專門幫人包辦出殯儀式的法師。這位民俗學者則說確實「有喪禮簽名擲筆、丟筆的這種儀式動作」。他說「師公」在幫人辦理亡者入殮的過程中，要寫亡者的名字，生辰八字，死亡時間等等，通常在寫完這些儀式後，會有擲筆或俗稱「丟筆」的動作，那是表示，亡者已矣，也是代表保喪家一切平安的意思。

林接著表示，這位「師公」學者最後揶揄說，「嘿、嘿、喪禮簽名擲筆或丟筆，那是人家辦事『師公』才做的事，干你來參加祭拜的人屁事 」。林則諷刺蘇，又不是「師公」，擲筆、丟筆幹啥？「難道他家人以前有人做過『師公』，而他小時候看多了，有樣學樣，自認自己是『光頭師公』嗎？」

(中時電子報)