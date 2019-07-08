天使與太空人8日大戰10局，雙方合敲35支安打，大谷翔平此役擊出本季第14轟，而且是技巧性十足的反方向全壘打。天使隊卓奧特(Mike Trout)還演出單場雙響炮，可惜功敗垂成，太空人藉著「春天哥」史普林格(George Springer)的再見安以11-10險勝天使。

大谷翔平3局上第一球就揮棒，那是接近紅中的稍低直球，大谷使用一個inside-out的架式，把反手轉為正手，推打成左外野兩分炮。其實天使球迷也好奇大谷為何有這麼多反方向全壘打，那是因為他除了神勇蠻力之外也有很強的技巧。

卓奧特6局上跟著開轟，天使一度領先4分。沒想到太空人葛瑞奧(Yuli Gurriel)6局下居然來了一發滿貫炮，立即追平比數。憤怒的卓奧特8局上再來一轟，天使領先兩分，結果8局下太空人也打回兩分，成功殺到延長賽，春天哥以再見安偷走勝利。

天使前陣子因左投史卡格斯(Tyler Skaggs)去世而瀰漫哀傷氣氛，總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)說：「卓奧特在這種情況下仍能專注打出強大火力，確實非常厲害。」卓奧特明星賽之前繳出28轟，刷新隊史紀錄(原本26轟也是他自己的紀錄)。

(中時電子報)