20190708001227

台中市政府參事陳志聲今天凌晨2時許，在沙鹿西南方，看到遠方有成串的紅、白光點在上下、左右飄浮，親自用手機錄影及將光點拍攝下來。陳志聲指出，他拍攝的「不明飛行物」不知是何方神聖？應該不是流星、也非飛機；因他不是航空專家或科學家，只是親眼目睹感到好奇，以手機留下記錄。

陳志聲指出，他今天凌晨開車回家途中，行經沙田路福壽實業公司前時，突然發現前方有紅、白成串的光點，在沙鹿的西南方飄浮且左右、上下的移動，他覺得很好奇；回到家後再仔細的察看，發現白、紅色的光點仍在移動飄浮，他注視的時間長達半小時餘。

陳志聲就用手機拉近，錄下光點左右移動及上下跳動的畫面後，再拍下白點的畫面，他懷疑那個光點是「飛行物」。他說凌晨時分流星不可能會左右移動及上下跳動，應該也不是飛機盤旋的光影；因他不是科學家，也非航空專家，無法詮釋是何方神聖？但以畫面留下眼見為憑的「紀錄」。

(中時 )