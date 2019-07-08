史上最久罷工！工會訴求落空 律師：恐爆退會潮

長榮空服罷工好不容易結束，但現在有LINE對話流出，有罷工空服員對在罷工中途落跑，領回三寶的「工賊」不滿，「我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」揚言「我一定電爆中途跳船的」！

PTT八卦版上有網友PO出LINE的對話紀錄，笑說「不用怕，工會成員已經發話，霸凌列車要開了！姊妹們準備好霸凌起來了」。據底下網友們的留言，這位空服員是長榮罷工行動的幹部，也是幫擦老外屁股、放話要剃光頭的那位。她在LINE的對話中還說「不電落跑的電誰？沒交三寶的就算了，中途跳船的，電爆！」、「大家跟上！」

對此，有媒體說將對這長榮組員做出停飛處分，長榮航空表示，針對罷工後續問題會做通盤性的處理，目前正在討論，網路上傳出擔任工會幹部警告提前退出罷工組員一事，也在討論範圍內，且類似案件恐不只一件，但目前討論還沒有結論。

桃空職工會秘書長鄭雅菱則回應，有跟本人確認，應該是誤會，是被人盜用她的照片當頭像，發表爭議言論。

翻攝自 PTT

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左圖為組員在臉書PO文，批「罷工團結到一個比罷工前還爛的協約，是在嗨什麼？」、「拒絕職場霸凌」(翻攝自FB)；右圖為罷工幹部的對話，說「80列車，已啟程」要用行動反霸凌。(翻攝自PTT)

(中時電子報)