『瓦城泰式酸辣乾拌麵」的麵體採用日曬手工關廟麵，調味醬料具自泰國進口後再由廚藝團隊精心調製。（圖／瓦城泰統集團）

瓦城泰統集團進軍快煮麵市場，從外觀包裝設計到用料等環節都講究。（圖／瓦城泰統集團）

「瓦城泰式酸辣乾拌麵」上市優惠價每袋4包288元，目前只在「瓦城」指定門市限量販售。（圖／瓦城泰統集團）

觀光股股王、全台最大東方餐飲連鎖集團瓦城泰統集團正式揮軍挺進快煮麵市場，首波針對「就愛吃瓦城」的老客人設計推出的「泰式酸辣乾拌麵」，首波自今（7／8）日起至7／31日在台北市、新北市共10家瓦城金鎖餐廳每日限量試賣，8／1日起於全台62家瓦城餐廳正式銷售，瓦城集團標榜，喜歡泰式美味的拌麵控只要在家就能輕鬆煮出瓦城的美味。

『瓦城泰式酸辣乾拌麵』上市優惠價每袋4包288元，為了凸顯企業與品牌形象，瓦城泰統集集團此次跨快煮麵市場策略保守，除初期只在瓦城餐廳自家連鎖門市據點分兩階段販售，以測試市場水溫，同時從醬料口味的比例調配、麵體的選擇、包裝的設計，甚至於袋內裝麵和醬料的盒子都特別開版製作，展現「國際化」規格並提供消費者安心選擇。

瓦城泰統集團不只成本控制精準，廚務管理更以「紀律嚴明」著稱，為與坊間既有它牌區隔並形成差異，此次跨足快煮麵市場，自消費者使用的便利性、麵條選擇與份量，及蔬菜與獨家醬料，每個環節都非常要求講究，期能建立競爭門檻，低調表現問鼎乾拌麵市場龍頭的企圖。

『瓦城泰式酸辣乾拌麵』標榜100％延續瓦城餐廳受歡迎的泰式風味，採用泰國空運進口醬料原料，由研發團隊獨家調製出瓦城專屬的獨家酸辣配方，每一口皆充滿濃厚的泰式風味。乾拌麵的麵體則是嚴選日曬手工關廟麵，遵循古法以純手工日曬，不僅麵條Ｑ彈可口，散發天然香氣，且麵身耐煮，租細適中，口感極佳。同時份量亦多於一般市售乾拌麵。

目前市售乾拌麵的份量多數介於90公克至120公克間，「瓦城泰式酸辣乾拌麵」每包則達135公克，吃完絕對有飽足感，再搭配超份量的高麗菜與香菜配料、獨家泰式醬料，味道濃淡可依個人喜好調配。

此外，有別於市售乾拌麵多偏向簡易包裝，「瓦城泰式酸辣乾拌麵」的包裝設計，更延續品牌一貫的時尚與貼心服務，醬料內包裝清楚標註了每個步驟及使用方式，讓烹煮美味更簡單。外包裝則是選用特殊紙質，文字、圖片設計，讓簡單的乾拌麵也能吃出時尚質感。

(工商 )