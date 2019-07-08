雲林縣退休警察協會理事長表態退出國民黨雲林山線立委黨內初選。（許素惠攝）

雲林縣國民黨山線立委人選迄今未浮上抬面，該縣黨部及泛藍大多數支持者殷盼副縣長謝淑亞出馬，但謝未點頭；不過，縣黨部主委許宇甄8日上午透露，經大家熱情勸進，謝感受到支持者的期盼，態度稍有鬆軟。而最先表態參選的雲林縣退休警察協會理事長江永田則表示不參加國民黨內初選。

許宇甄原本要號召該黨代表於上月底拜訪謝淑亞，勸其為黨披掛上陣，因故延遲，許表示，因為時間緊迫，預定本周一定要把此重要事情完成，不能再拖了。

許宇甄說，謝淑亞是雲林泛藍支持者認同的立委人選最大公約數，大家都積極勸進，謝雖還是回以「不是人生規畫」，但語氣及態度稍稍鬆軟，不再像先前堅決，謝始終是該黨第一也是唯一的立委人選，希望能藉以為黨贏回睽違已久的山線國會席次。

根據目前國民黨黨內初選民調至少占30％，江永田自認很難過關，上午也表態退出國民黨內初選，但預留伏筆強調，如果國民黨總統人選是韓國瑜或郭台銘出線，他不排除脫黨或加入其他政黨直接登記參選立委。

(中時 )