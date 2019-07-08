藝人KID(林柏昇)和女神許維恩於2017年分手，兩人戀情維持了5年，分開後兩人仍維持良好互動，因此多次傳出破鏡重圓，直到日前女方大方認戀師弟呂銳，這段戀情算是正式畫下句點，沒想到近日，KID爆出已秘密結婚直接跳級，且新娘還是頗有名氣的圈內女星，此消息曝光，讓眾人完全驚呆！

KID被爆秘婚的對象，正是「美胸女神」熊熊。(取材自熊熊臉書)

不讓擁有新戀情的許維恩專美於前，KID也爆出「天大好消息」，他的維基百科上，於出生欄位底下突然新稱了配偶資訊，填上的名字是「卓毓彤」，也就是人氣不俗的「美胸女神」熊熊的本名，兩人過去曾在節目中有過合作，也曾在社群網站上分享同框照，因此讓秘婚消息更添幾分真實度，事後網友紛紛湧入KID跟熊熊的版面，留言「母湯喔」、「你們什麼時候結婚了？怎麼都不知道！」。

KID與熊熊爆秘婚，之後「新娘」熊熊也在IG貼出維基百科的截圖，圈起了配偶欄位，笑呼：「是誰？自首無罪」，還開玩笑標籤了KID，對其喊話：「那我的求婚呢？」，事實上，兩人確實曾在年初時於節目中扮演「一日夫妻」，當時兩人親密十指緊扣突擊婚禮，畫面相當甜蜜，可能因此被拿來開玩笑，熊熊也忙澄清那只是「假結婚」，要網友別當真！

(中時電子報)