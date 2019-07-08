詹江村得知館長開直播抹黑他後，爆氣開直播嗆館長。(詹江村臉書)

「館長」陳之漢直播抹黑桃園議員詹江村，靠貪汙當選，靠開越南店，開半套店，拿錢辦事等。詹江村認為這些是對他人格的汙衊，昨晚在臉書直播時嗆館長「如果是一個男人，明天當面跟我道歉」。方才，詹在臉書透露，館長允諾下午2至3點登門道歉。他稱道歉可以，自己會準備一串鞭炮，希望館長能放鞭炮「洗門風」。

「館長」陳之漢經常在直播開砲，他昨天在直播一開始用不屑的口吻，嘲笑桃園議員詹江村，說很好笑。他說很多人喜歡他，也很多人討厭他，詹的做法可以讓討厭他的人獲得慰藉，其實也是做善事啦!

「館長」未經查證在直播控訴詹江村，說詹在直播時公開說要用消防公安檢察追殺他，館長並罵出三字經控訴「我是沒看他直播啦!這是觀眾講的，如果是屬實的話，如果講不對我道歉。」但他說，如果屬實的話，你當議員就是用你的身份肅清你的敵人嗎?

事後詹江村爆氣要求館長道歉，並說如果曾經說過要去檢查館長健身房消防，出門被車撞死。「館長」也發現自己是被粉絲誤導，隨後在FB直播道歉。

詹江村稍早在臉書表示「館長允諾下午2至3點登門道歉」。他說，「道歉可以，我會準備一串鞭炮，希望館長能夠幫我放鞭炮洗門風。館長指控我詹江村是靠貪污連任，靠搞一些奇奇怪怪的事，靠開越南店，靠開半套店，拿錢辦事…這些對我都是人格的撲殺。」詹江村也截圖館長粉絲留言說「恐嚇我要看到我就想打我，要讓我沒有牙的，我將會提告。說我常上按摩店的我一併提告。」

記者致電詹江村，他表示，館長允諾下午到他位於國際路二段的服務處登門道歉，他相信館長真的會出現。對於館長未經查證就指控他貪汙、開半套店等。詹江村也覺得很誇張，他表示，現在都什麼年代了，有哪個議員敢做這件事?

陳之漢你如果是一個男人，明天當面跟我道歉

(中時電子報)