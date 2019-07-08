長榮航空內部疑似再傳霸凌事件。（讀者提供）

長榮航空空服員罷工歷經17天終於落幕，不過內部組員卻十分不平靜。昨日網上流傳一張圖片，工會長榮分會幹部郭芷嫣在內部群組揚言要「電爆」中途停止罷工的組員。對此，空服員工會嚴正否認，質疑是遭人盜用身份。長榮航空則表示，今日上午內部已召開會議，但不只針對郭案，而是討論全公司內的霸凌等不當行為，定案後才會做後續處理。

空服員罷工途中，有逾百名空服員中途復職，昨日網上出現一張截圖，工會幹部郭芷嫣在成員共34人的「The EVA Angel」群組內表示，「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「中途跳船的，電爆」，外界質疑是否已有霸凌情形出現。

對此，空服員工會則表示，郭芷嫣本人並無此發言，質疑是發文者冒用身份，竄改圖片與對話。

長榮航空表示，由於公司內部有許多霸凌等不當行為，今日上午已召開會議，針對這些情形進行通盤討論，有定案後才會做後續行動。不過因為類似事件太多，因此不會針對郭芷嫣一案討論，至於是否會如傳言所說將郭「停飛」，都還待討論。

(中時 )