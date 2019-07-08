謝姓男子佯稱是公視節目製作人，與公視高層熟識，因主導公視年度大戲《愛‧滋味》，欲向火鍋店借場地拍攝，以贊助名義向店家詐騙，另以籌措拍攝文化部補助的公視《將‧魂》戲劇為由，詐騙民眾投資，共騙走27萬元。台北地檢署依2個詐欺取財罪嫌起訴謝男，並以累犯規定，請求加重其刑。

起訴指出，謝男曾因涉詐欺案，被判刑3月確定，去年初才執行易科罰金完畢，但他卻於2017年12月19日晚間，在台北市某火鍋店向李姓老闆謊稱，他是公共電視文化事業基金會節目製作人，與公視高層熟識，並表示其將主導公共電視年度大戲《愛‧滋味》為由，須向李借用火鍋店作為拍攝場地，並多次向李索取贊助費用，李至去年2月間陸續給謝16萬2706元，事後李一再催討，謝才返還9萬1000元。經李打電話向公視查證，才知公視並無謝此人，李驚覺被騙，報警處理。

去年4月間，謝男再假籍籌措拍攝公視《將‧魂》戲劇及舞台劇《歸‧來》、《男人花》等經費為由，邀吳姓民眾合作投資，並訛稱這些戲劇已獲文化部補助，等申請款項後即可返還投資款。吳遂於去年4月23日晚間，在郵局及銀行自動櫃員機分別提款13萬、6萬元交付謝。謝食髓知味，再於4月27日以需繳1萬元保證金，騙走吳1萬元，事後吳查證發現並無謝所稱的拍攝計畫，報警偵辦。

而公共電視文化事業基金會也在去年5月公告，指近日該會接受民眾來電，表示某文化創作坊以公視製作《愛‧滋味》、《將‧魂》節目名義，對外進行贊助詐騙，並強調公廣集團並未授權或委託任何單位製作這些節目，提醒社會大眾不要受騙上當，警方已採取法律行動。

北檢偵辦期間，謝一度未到案遭通緝，後來謝被逮到案，檢方依法起訴。

(中時 )