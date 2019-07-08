台中市今年1至6月空品持續改善。（圖／台中市府提供）

台中市府以環保署監測站統計指出，今年1至6月台中市細懸浮微粒PM2.5平均值18.7微克，較去年同期改善2.2微克；環保署測站空氣品質不良天數相較去年同期，減少超過4成，市長盧秀燕發起「抬頭看天空」運動，天空是最準的指標，空品好不好市民最有感。

環保局長吳志超指出，依環保署監測站最新數據顯示，台中市今年1至6月的PM2.5平均值為每立方米18.7微克，相較去年同期1至6月20.9微克，改善2.2微克。今年1至6月空氣品質不良天數平均為20.6天，較去年同期36.8天，減少超過4成天數。

此外，相較降雨日數接近的年度，今年1至6月降雨15天、106年為15天、105年達17天，但與105年1至6月相比，今年PM2.5平均值更大幅減少3.6微克，顯示空氣品質改善。

固定汙染源方面，市府督促中火降載減排，爭取老舊4號機組優先除役，進行港區大型汙染源專案稽查，今年進行20次稽查，查獲違反環保法令案件23案次，累計罰鍰達2806萬餘元。

移動汙染源，市府推行綠色交通、減少廢氣排放，台中市從2013年僅有10輛電動公車，經市政府及客運業者努力，今年特別強調政策推動，7月已達160輛，居全國之冠，打造安全環保且共生共榮的永續運輸環境。

台中市河川揚塵管制展現成果，2013年全市三大流域總裸露地面積達63％，藉由植栽綠化，連續5年未發生大規模河川揚塵事件，環保局獲頒「河川揚塵管制表現卓越獎」。

「市府捍衛空品決心不會改變！」環保局長吳志超表示，持續加嚴管制固定汙染、移動汙染，以及逸散汙染等三大汙染源，讓市民有感，給下一代好環境。

(中時 )