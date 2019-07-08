前高雄縣長楊秋興從韓陣營倒戈到挺郭陣營，引發爭議，外界懷疑前鴻海董事長郭台銘在背後操盤。郭台銘今天接受電台專訪時大力切割楊秋興，強調自己跟楊秋興根本沒有交情，「我一直以為他是韓市長派來招商的人。」

郭台銘表示，他之前跟楊秋興就沒什麼交情，是因為高雄市長韓國瑜當初要招商，楊秋興跑來聯絡他，才跟他接觸，「我一直以為他是韓市長的重要人馬，是派來招商的」，後來韓跟楊之間有什麼人事的問題，他都不清楚，「我跟楊秋興完全劃清界線，說你也不要來找我。」

節目主持人黃暐瀚追問，楊秋興還有在幫你嗎？郭台銘說，「老早就沒有了」，郭台銘解釋，當初他去國民黨參選之所以是楊秋興帶他去，是因為他對國民黨不了解，後來他才發現有這個問題，「就叫他別來找我。」

楊秋興參加了郭台銘第一場國政願景發表會，郭台銘也澄清，他根本也沒有請楊秋興來，「他在高雄自己要來我有什麼辦法？」，郭台銘強調，楊秋興對韓國瑜的批評，跟他一點關係也沒有，「我一直以為他是韓派來招商的人」，最近完全沒有聯絡。

(中時 )