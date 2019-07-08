台鐵自強號日前發生傷警事件，鐵路警察李承翰因此喪命。台鐵局今日公開表揚有功人員，為確保公共運輸安全，並提出四大點改善作為。包括無票旅客不得進站、提高見警率、增設車廂內監視器、15日前提出精進改善措施。

台鐵局今日於嘉義車站舉辦有功人員公開表揚大會，受表揚人員包括嘉義站員呂秉諭、高雄車班組車長傅至宏、嘉義車班組車長沈俊吉、嘉義市長榮派出所警員張宇哲、李春霖，並慰問鐵路警察局嘉義派出所員警辛勞值勤。

為避免再度發生類似悲劇，台鐵局表示，將嚴格執行無票旅客不得進站乘車措施，並協調地方警局增設巡邏箱，提高車站見警率。針對列車維安部分，目前既有列車車廂內已設置緊急對講機。

台鐵局表示，新購入的城際列車600輛及通勤電聯車520輛，每個車廂均設置監視器及緊急對講機作為緊急連絡列車長及司機員用途，現有通勤電聯車則規劃於車廂內增設監視器，預計2021年全數完成。

針對突發性暴力事件防範與乘務人員、員警執勤安全維護，台鐵局將於11日邀集鐵路警察局與相關單位，進行研商檢討，並於15日前提出精進改善措施。

(中時 )