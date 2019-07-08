民進黨總統初選民調晚間開跑，前新北市長朱立倫上午舉行「禁得起檢驗的最好：民進黨最怕的對手」記者會，強調自已的政績、操守、經驗民進黨比不上，同時有三樣事情傷不了他，「抹黑、抹黃、抹紅」，至於初選前一周傳出「棄朱保郭」朱立倫則說，講難聽點，郭董實在「太不夠意思」。

國民黨總統初選民調今開跑，朱立倫一連三天舉行三好記者會，內容包括「經得起檢驗的最好、年輕的最好、能夠團結大家的最好」凸顯自已的優勢，朱立倫第一場記者會首先說明，他是禁得起考驗，最穩定、也是民進黨最難打的對手，他有三樣是民進黨比不上的，包括有政績、操守、經驗。過去在桃園及新北市都留下卓越政績。

另外，他有二十年的從政寶貴經驗，是財富買不到的，不管行政工作或國家大事他都可以「第一天就上手」。

不過，被問到網路充斥「棄朱保郭」的問題時，朱立倫表示，郭是他敬重的企業家，但從政要遵守規範，不能因為自己是素人就不遵守規範， 第一、要參加初選，就沒有理由違紀，沒有人可不遵守公約，這是最基本的政治abc，其次，他和郭是「隊友不是對手」，可就政策討論，但不要瞎掰、不要鬼扯。

針對公托公幼問題，朱立倫說，他推出0到12歲新12年國教，要推動到全台灣，這樣才能做到低所得的人國家養、中所得的人有公托公、高所得的人自己養，這才是社會公平正義。至於郭說國家養，前天還要徵1600億元的富人稅，但去年所得稅繳超過1億元的只有123人，不是每個人都是郭董，國家也要有所根據才能課稅，這是財稅的abc。

朱最後說，郭在初選的最後一周，透過網路散播謠言「棄朱保郭」 這樣的作法，講難聽一點，實在太不夠意思，黨內都是同志隊友，今天是讓選民支持國民黨最優秀的候選人，民調最重要的是對比，在對上民進黨時，郭是希望藍軍支持者去支持綠營嗎？所以不能以一己之私傷害團隊的和諧及團結，呼籲不管朱、韓、郭都要以團隊為目標。

(中時 )