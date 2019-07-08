位於曾文水庫內的台南趣淘漫旅飯店，帶房客前進曾文水庫私房祕境，在峽谷河道滑水、挑戰划SUP立槳。（劉秀芬翻攝）

台南趣淘漫旅總經理郭軒作表示，飯店帶房客去探險的地方位於曾文水庫大埔區的支流，是地圖上找不到的祕境。（劉秀芬攝）

台南趣淘漫旅飯店每月依季節設計特色旅遊行程，帶房客走古道、採果、溯溪、遊湖，今年結合最夯的SUP立槳，帶遊客探訪曾文水庫祕境。（劉秀芬攝）

位於曾文水庫內的台南趣淘漫旅飯店，是全台首創冒險飯店，暑假及假日一房難求，攀岩、高空漫步設施受年輕人喜愛。（劉秀芬攝）

位於曾文水庫內的台南趣淘漫旅飯店，是全台首創冒險飯店，有戶外的攀岩、高空漫步設施，亦有室內射擊遊戲、密室闖關、兒童遊戲區，適合親子一起來旅遊消暑。（劉秀芬攝）

不要再以為到曾文水庫旅遊就只是看看湖光山色美景，或是壩頂、觀景台拍拍照打打卡。位於曾文水庫內的台南趣淘漫旅飯店，是全台首創冒險飯店，暑假及假日一房難求，攀岩、高空漫步設施受年輕人喜愛，今年飯店更將帶房客前進曾文水庫私房祕境，在峽谷河道滑水、挑戰划SUP立槳，清涼消暑一下。

台南趣淘漫旅飯店每月依季節設計特色旅遊行程，帶房客走古道、採果、溯溪、遊湖，今年結合最夯的SUP立槳，要帶遊客探訪曾文水庫祕境，清涼玩水學划立槳，順道欣賞湖山山色、壯闊河岸峽谷。

台南趣淘漫旅總經理郭軒作表示，飯店帶房客去探險的地方位於曾文水庫大埔區的支流，是地圖上找不到的祕境，要以陸路加水路的方式，或是從觀景樓搭遊艇過去，再換搭竹筏才到得了，有專業救生教練教導划SUP、溯溪體驗，10歲以上4至6人即可成行。

郭軒作說，趣淘漫旅是針對年輕人打造的活力冒險飯店，希望讓客人在旅遊時留下深刻的深刻的印象，成為回憶亮點。飯店有歡樂冒險與挑戰動態設施，也有靜態的桌遊、休憩設備，也依季節設計多種旅遊行程，也非常適合家庭親子客、三五好友一起來遊玩或放鬆、從早玩到晚，再帶著愉快的回憶、滿滿的能量回家。

(中時 )