國民黨今晚將展開總統初選民調，為彌補民進黨初選後裂痕，蔡英文總統也加速進行整合，即日起將分批與各縣市民進黨籍縣市議員會面，今天首站選定拜會新北市議會，並將與綠議員午餐會，搶攻最大票倉。

蔡英文預計11日至22日前往加勒比海友邦展開「自由民主永續之旅」，蔡英文總統原本今天未安排公開行程，但因國民黨這段期間將產生總統提名人，為加速凝聚黨內向心力，並研擬各地選戰對策，蔡英文也決定在出訪前赴各地展開黨內整合。

總統府今天臨時通知蔡英文中午將前往拜會新北市議會，直搗藍營執政的最大票倉，蔡預計將與民進黨議員便當會，深入了解各區狀況，以及民眾反應事項，作為選戰策略的參考，並弭平初選期間蔡賴相爭造成的裂痕。

為加速消除各派系在初選時的嫌隙，蔡英文已與行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊分頭合擊，蔡英文日前先與各派系區域立委和不分區立委餐敘，了解各地需要她和行政部門協助的地方，希望透過母雞帶小雞，凝聚團結氛圍，上周四完成最後一批的會面，接下來將巡迴各地與議員聚餐。

蔡英文上午11點將由前黨秘書長洪耀福、國策顧問黃承國等人陪同到新北市議會，與本屆及上屆黨籍議員，以及參與黨團運作的無黨籍議員們，合計約40人，進行兩個小時的便當會，並與新舊議員逐一合照。之後將逐一到各縣市議會民進黨團，讓大選全面動起。

此外，對於選前力挺賴清德的獨派大老，蔡英文也將親自拜會，日前已安排探視辜寬敏，未來也將邀請獨派人士餐敘溝通。

(工商 )