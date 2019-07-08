國民黨總統初選民調今起跑，預計15日公布結果。國民黨主席吳敦義形容這是黨史上最大規模、最關鍵的初選民調，黨中央將總動員備戰，出動民調小組、選監小組和黨部人員，確保初選民調順利進行。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓認為，除了個別候選人既有支持度外，尚有組織動員顧電話、市內電話使用者年齡層偏大兩個因素，「若加上上述兩大變因依舊是韓國瑜略為佔優」。

李正皓在臉書發文指出，過去幾週各大媒體都有許多各自的民調出爐，雖然其細部內容略有不同，但大致上都出現下列兩個趨勢：第一，郭台銘在三角督，也就是加入柯文哲的對比狀況下落後韓國瑜的約3%左右 ; 第二，郭台銘在一對一的對比情況約領先韓國瑜3~5%不等。也就是說，在現行國民黨三角督對比民調占85%的初選辦法下，對於郭台銘較不利，而不利的原因就在於柯文哲。

他說因為柯、郭二人支持者重複性較高，故加入柯文哲因素後對郭台銘的影響大於對韓國瑜的影響，直接導致郭台銘在一對一藍綠對決能領先韓國瑜，但三角督卻反落後韓國瑜的特殊狀況。

李正皓認為，短期來說，在柯尚未宣佈參選總統的前提下，郭台銘透過精準的政見投放，確實有可能吸收許多柯粉在民調時轉支持郭台銘。不過他說這都只是理論值，在黨內初選電話民調的過程中，除了個別候選人既有支持度之外，尚有「組織動員顧電話」以及「市內電話使用者年齡層偏大」這兩個關鍵因素，若加上上述兩大變因依舊是韓國瑜略為佔優。

對於李正皓說韓在三角督的領先優勢，在郭台銘提出「0-6歲國家養」與「成立百億身障專責保險公司」的政見後開始反轉，有網友吐槽表示「聽郭昨天演講民調可能又降了幾趴」、「這種說法恐怕完全沒接地氣，光0-6歲那個根本是自殺降民調」。

(中時電子報)