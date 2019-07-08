52歲吳男與王男的母親有債務糾紛，兩人相約談判，吳攜帶1把改造手槍到場，亮槍作勢開槍恐嚇對方。豈料，不敵王等3名人馬齊攻圍毆，把他打得遍體麟傷，手部及肋骨等骨折。台中地檢將吳依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴，王等3人雖辯稱正當防衛，但檢方認定是報復性反擊，依傷害罪起訴。

起訴書指出，吳男在2011年間獲得不明人士交付1把具有殺傷力的改造手槍及子彈5顆。他積欠王男母親債務，雙方約於2019年3月10日晚間在沙鹿區的青山公園談判，吳男攜帶該把改造手槍、子彈及1把空氣槍到場，見王男由2名男子陪同到場下車，持改造手槍朝他作勢要開槍，豈料，王等3人一擁而上徒手圍毆吳男。

吳的改造手槍掉落，王男還撿槍敲擊吳的頭部，吳男雖持槍，不敵3人圍毆，導致手部、胸骨及肋骨等骨折，頭部等多處撕裂傷。王男供稱，談判時遭吳持槍恐嚇，徒手圍毆，是「正當防衛」。

檢察官以正當防衛必須對於當時的不法侵害，若侵害已過去，就無正當防衛可言，檢視吳男所受傷勢，王男等人毆打吳，並非只打他持槍的手部，且王男還撿槍吳所掉落的改造手槍毆打他的頭部，足以認定王等3人傷害行為屬於「報復性反擊」。

(中時 )