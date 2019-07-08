新北市蕭姓男子，過去因曾尾隨女子再趁機猥褻被逮，但蕭色性不改，去年尾隨1名小5女童回家，假裝是鄰居， 按門鈴藉口內急借廁所，騙女童開門，蕭進屋發現女童獨自在家，之後再折返女童住處，假意按摩，趁機摸胸，女童驚嚇暴哭，蕭才罷手，台北地檢署今依對未滿14歲少女猥褻等罪嫌起訴蕭男。

檢方調查，43歲蕭男以前是工程師，曾在新北市新店區尾隨1名女子，想伺機掀裙摸臀時被發現，竟惱羞成怒痛毆她；2013年他故計重施尾隨1名女子，並恐嚇她：「我要把妳強暴到死」，被判刑4個月，得易科罰金。2016年他又假冒住戶混進新店某大樓後，在樓梯間故意把奶茶潑在女住戶身上，藉機拍打她的胸部，被控猥褻罪，事後因和解獲撤告。

去年3月17日，蕭男又在新店區某社區內，尾隨女童返家，按門鈴藉口內急借廁所，女童好心開門，蕭上完廁所離開，沒多久，蕭男再回女童家和女童攀談。

蕭得知女童喜愛運動，藉口可幫忙按摩紓緩運動後的不適，先要女童趴下，要她臉朝下，屈膝跪，蕭趁隙從後方伸手觸摸女童胸部，女童驚嚇暴哭，蕭才藉故離開。

蕭男離去後，女童打電話向父母哭訴，父母報警，警方調閱監視器，發現又是「慣犯」蕭男所為，蕭自知法網難逃，主動到警局說明，檢方認定蕭不算自首，不減刑，今依對未滿14歲猥褻罪將他起訴。

(中時 )