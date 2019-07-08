共同社獨家報導， 1939年日中戰爭中，日本陸軍的毒氣戰部隊在大陸北部使用毒氣彈等化學武器的詳細記錄被保存了下來。歷史研究家松野誠得到的《戰鬥詳報》中詳細記載當時部隊用填裝著會使皮膚和粘膜潰爛的「糜爛劑」以及會造成呼吸器官激烈痛苦的「噴嚏劑」等的毒氣彈。松野表示，這是首次確認到毒氣戰部隊自身記載了詳細的使用狀況的報告。

舊日軍在戰敗時組織性地將所有記錄都廢棄，以致使用毒氣的全部情況無法確認。這次的《戰鬥詳報》中記載著尚不清楚的戰爭初期使用「糜爛性毒劑」的情況。松野指出，「日中戰爭時的戰場實際情況被公諸於世的只是冰山一角。有必要讓事實還原，吸取教訓，不讓悲慘的歷史重演。」

這次發現的《戰鬥詳報》是隸屬於在大陸北部作戰的日本北支那方面軍的毒氣戰部隊，迫擊第5大隊。內容詳細記載了日中戰爭開始的2年後，1939年7月在山西省的山區實施晉東作戰的情形，約100頁的報告中包含戰爭的狀況、砲彈的使用實情以及毒氣彈使用命令之副本等。

當時大隊接到上級部隊的命令，決定使用填裝有糜爛性毒劑的「芥子氣彈」(黃彈)以及填裝有噴嚏劑的「紅彈」。日軍步兵於同年7月6日在戰場上向大陸軍隊陣地發射31枚紅彈，17日為了支援步兵再發射60枚紅彈和28發黃彈，隔天18日發射140枚紅彈和20枚黃彈。

報告中還分析這些化學武器的威力，指在山區要攻下敵軍陣營發動紅彈攻擊是不可或缺的。首次發射黃彈後還記錄著「效果非常大」。松野指出，這是到目前為止發現的資料中，舊日軍地面部隊在大陸使用黃彈的首例。

舊日本陸軍為消滅戰爭犯罪的證據，將記錄類的文件都廢棄了，這次曝光的資料可能是部隊相關人士私人保管才免於被廢棄。松野是日本現代史研究學者，2010年取得明治大學博士學位。曾出版有關日軍生化武器等相關的書、資料集和論文等。他把戰鬥詳報的詳細內容與分析彙總成論文，預定刊登在日本月刊雜誌《世界》8月號。

(中時 )