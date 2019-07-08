繼「國安五法」後，蔡英文總統宣示，立法院下個會期，將努力完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。在一些獨派或是強烈反對中共的人看來，這樣做理所當然，然而如果認為蔡總統做的是對的，那麼包括蔡英文總統乃至於全體過往一再罵蔣中正的獨派、民進黨人士，是否通通欠故蔣中正總統一個道歉？

蔡總統昨日才出席促轉會針對戒嚴時期有罪判決撤銷的儀式，她強調不論這些當事人在政治理念或政黨屬性有多少不同，凡是在威權統治時期，政府侵害人權錯誤的判決，都要徹底平反，因為確實他們沒有犯罪。

然而被蔡政府撤銷有罪判決者，絕不僅只於蔡總統口中「讀了幾本書，就被羅織罪名」的受難者，去年10月5日促轉會舉辦地一波有罪判決撤銷儀式時，根據現場發給媒體的資料，三位致詞的受撤銷者都不是手無寸鐵的人士。鍾逸人是二七部隊部隊長，而二七部隊是二二八事件時，台中部分民眾不滿政府攻佔了警局軍營所成立的，與政府軍隊交火，一度還把台中市長抓了起來。

而且二七部隊還不是普通的境內反政府勢力，領導人謝雪紅是台灣共產黨，事發後她和許多部隊成員逃往大陸，被中華人民共和國奉為座上賓。可見該部隊與共產黨的淵源之深。

另外兩位致詞者，李石城加入「台灣省工作委員會」的地下黨人組建的「青少年先鋒隊」擔任小組長，進行一些基礎操演，後來被政府軍警逮捕判刑。「台灣省工作委員會」正是二戰結束後中國共產黨派來台灣活動的地下組織。

吳聲潤則加入地下組織，反抗暴政，1949年底接到解放通知，暗地製作手榴彈，後還被逮捕判刑。何謂地下組織？2018年5月19日民報的訪問中吳聲潤坦承自己參加的就是共產黨的反抗組織。

如今在台灣島內，一些被部分民眾斥為親共的組織或人士，沒有一個人有任何武裝力量或從事武裝訓練(反而獨派還有黑熊部隊，怎麼沒人認為要為了確保中華民國安全加以取締？)，更重要的是，蔣中正的時代兩岸之間還在持續打仗，中央政府1949年12月播遷來台，但之後1950年5月共軍攻占海南島，1953年7月國軍反攻中共控制的東山島，1955年1月共軍攻占一江山島，1958年共軍開始砲轟金門八二三砲戰爆發，一直到1978年12月才徹底停止炮擊。1965年兩岸在海上接連爆發東引海戰、八六海戰與烏坵海戰，國軍的章江艦、劍門艦慘遭擊沉。

所以兩相對比，實在很難理解為什麼從蔡英文總統以降，許多人會覺得戰爭時代持有武裝的中共地下黨人不能抓要加以平反，而反而和平時代手無寸鐵的統派卻需要法辦？如果硬要認為都該辦，那是否應該先向蔣中正道歉，因為民進黨政府如今打算做的事情，跟當初蔣中正的抓共諜乍看本質上並無不同，但民進黨卻長期痛罵蔣中正侵害人權、不民主、元凶，結果同樣的事情民進黨來做，就變成守衛自由民主，那蔡英文是否欠蔣中正一個道歉？

細看民進黨修法草案，禁止台灣人民、法人、團體或其他機構為中國大陸黨政軍機關（構）、相關團體或其派遣人之代理人，危害國家安全或社會安定。

此外各該主管機關有事實合理懷疑誰是為中共代理人，應通知其到場詢問；必要時，並得命其提出簿冊、文件及相關資料。若受詢問人未到場、無正當理由不為答覆、為虛偽陳述或拒絕提出簿冊、文件及相關資料，處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

這些規定是很可怕的，甚麼叫危害國家安全或社會安定？如果自稱自己也是中國人，就算心中認定的中國是中華民國，民進黨政府是否可以咬定你講的中國就一定是中華人民共和國，所以這樣是在為中共宣傳，而把你法辦？勞工不滿勞基法修惡、軍公教不滿年金被改上街抗議，是否都可能被誣指是受中共委託故意破壞社會安定而慘遭法案？

而且何謂「有事實合理懷疑」？要求提出簿冊、文件及相關資料，如果根本沒有這些東西，政府硬要說有，你提不出來就要被重罰，這樣根本是有罪推定，違反現代法治國家的無罪推定原則。這樣立法根本讓政府有機會羅織不順眼的眼中釘入罪，蔡總統一邊白色恐怖時期對民眾羅織罪名，一邊立法讓自己有機會這樣對待民眾，原來有些事情不是不能做，只是不能由國民黨來做。

(中時 )