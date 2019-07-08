台北市長柯文哲幕僚李縉穎選在藍營民調開跑前一天，於PTT八卦版PO文，內容直指高雄市長韓國瑜將在黨內初選勝出，卻提供「擋韓」的策略，遭質疑帶風向。對此，柯文哲今表示，年輕人關心國家大事，每個人有發表意見的自由，每個人都有他的出身背景、有他的朋友，「我們也沒有辦法管這麼多」。

國民黨總統初選民調今開跑，北市府「戰情室」幕僚、前國民黨立委李嘉進兒子李縉選在前一天發文，也引發「帶風向」爭議，柯稱，不會啦！「通常我們都是被帶風向的，我們也沒有去帶什麼風向，每個人都有每個人的想法，你也沒有辦法禁止說他不能寫」。

柯指出，台北市政府有個很大的特色，深藍到深綠都有，是很多元的團隊，年輕人關心國家大事，「我也不能說你不能發表意見，每個人有發表意見的自由，每個人都有他的出身背景、有他的朋友，我們也沒有辦法管這麼多」。

對於李在文章中主張「有韓不投」，柯苦笑說，他爸和郭台銘比較好，每個人都有每個人想法，這世界上本來就是多元的。柯也坦言，李事前有跟他報備，但自己這幾天行程滿檔，還沒看過那篇文章。柯還反倒要求記者去問李縉穎本人，「誰寫的誰負責啊！」但李受訪表示「以柯說法為主」，柯聽了當場驚呼「蛤！」

另外，郭台銘日前受訪自稱「自己本來贏面大變成輸面大！」質疑民進黨有人在動員要支持特定候選人（意指綠營操作將票投給韓國瑜）。對此，柯文哲說，「現在講的話，好像真的我們在帶風向，等大家投完他再來講」。

話鋒一轉，柯也說，每個黨都在干擾另外一個黨的選舉，都是為了自己黨的勝算在操作，比較正確想法應該是每個黨的候選人都是為台灣整體利益，長期發展是最好的，每個黨在操盤的時候，都想說誰出線 對選情最有利，國家越來越亂就是這樣子。

(中時 )