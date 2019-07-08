有「凍齡美魔女」之稱的女星翁虹，擁有俏麗五官和姣好身材，即使50歲了仍保養德宜，近日她碰上另外一位不老男神林志穎，兩人難得同框，凍齡高顏值令網友驚豔，笑稱「兩個小朋友」。

翁虹曬出和林志穎合照，寫下「聽說這就是傳說中的不老男神和女神，但男神還得管女神叫聲“姐”呢」，2人相差6歲，且加起來年齡近百歲，但依舊保有凍齡外貌，讓網友都驚呼「顏值太高」，還笑稱「兩個小朋友」，翁虹則回「兩個童顏無忌呀」，她也認證林志穎本人看起來也年輕「跟我一樣」。

(中時電子報)