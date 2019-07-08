加起來近百歲！不老男女神同框 凍齡高顏值太驚人 11:222019/07/08 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 翁虹曬出和林志穎合照。(圖／翻攝自微博) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有「凍齡美魔女」之稱的女星翁虹，擁有俏麗五官和姣好身材，即使50歲了仍保養德宜，近日她碰上另外一位不老男神林志穎，兩人難得同框，凍齡高顏值令網友驚豔，笑稱「兩個小朋友」。 翁虹曬出和林志穎合照，寫下「聽說這就是傳說中的不老男神和女神，但男神還得管女神叫聲“姐”呢」，2人相差6歲，且加起來年齡近百歲，但依舊保有凍齡外貌，讓網友都驚呼「顏值太高」，還笑稱「兩個小朋友」，翁虹則回「兩個童顏無忌呀」，她也認證林志穎本人看起來也年輕「跟我一樣」。 (中時電子報) #翁虹 #林志穎 也許您會感興趣 推薦閱讀 猛男熱舞幫慶生 女偶像驚聲狂叫 21:572019/07/05 娛樂 謝佳見片場耍變態 發瘋砸爛椅子 13:162019/07/06 娛樂 蕭敬騰睽違4年大馬開唱！雨神發威被歌迷反虧 23:592019/07/06 娛樂 老農載運濕穀無辜挨槍 凶嫌落網 16:302019/07/07 社會 舊城老建物活化 老美髮店變身工藝櫥窗 18:342019/07/07 生活 謝佳見《男神時代》飾作家 萬寶龍名筆扮文豪 18:212019/07/07 娛樂 舊城老美髮店 變身工藝櫥窗 04:102019/07/08 地方新聞 北市危老重建 核准46件冠全台 04:102019/07/08 地方新聞 謝佳見扮文豪 04:102019/07/08 時尚消費 預測韓贏初選 學者：韓號召南極旅游企鵝都嚇跑 09:182019/07/08 政治 娛樂熱門新聞 爆失聯後首發聲！斷了兒媳喬妹 宋爸：都是仲基不好 - 娛樂 陸版宋慧喬是她！《浪漫滿屋》翻拍男女主角現身 - 娛樂 「本土劇林志玲」吃喜酒有亮點 網一致讚爆：好會穿 - 娛樂 加起來近百歲！不老男女神同框 凍齡高顏值太驚人 - 娛樂 粉絲許願！謝金燕真脫了 曬全裸辣照「太瘋狂」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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