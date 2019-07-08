國民黨總統初選有參選人提出「0-6歲孩子國家養」的政見，曾率先以CEO身分競選本屆台南市長的五彩集團CEO林義豐8日要求所有總統參選人都應承諾此項政見，還強調他沒有支持特定參選人，只是替年輕朋友發聲，未來還將強力監督當選人落實此項政見。他更語帶保留表示，是否宣布參選總統？正審慎考慮中。

林義豐說，「0-6歲孩子政府養」的政見，他在競選本屆台南市長時，就已經在他的婦幼政見白皮書中提出。他認為，「0-6歲孩子國家養」的政見很重要，從CEO的角度，可以分兩個階段執行，一是0-3歲階段，當上總統半年內一定要執行；第二的4-6歲階段，在第16個月內執行。

林義豐強調，政府不用怕沒有錢執行該政策，錢是人在變的，對他這種生意人來說，都不會怕沒有錢，因為「窮則變、變則通」。這是一個不能再拖延的政策，不用再10年人口就會減少很多，如何讓年輕人敢結婚生子，真的有心要執行不會有困難，只怕沒決心去執行，身為執政者要「敢說敢做」。

林義豐指出，很多年輕朋友都在他的臉書留言，確實我們的薪水不夠，造成大家都不敢結婚生子。如今剛好有人提出這個政見，他希望任何一個總統參選人都必須去承諾這件事，他是替年輕朋友發聲，未來也會強力監督直到政策落實執行。

(中時 )