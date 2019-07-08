司法院委託民調公司對於司法現況的反應，以及司法改革政策推行的看法進行調查，結果近4成受訪者表示信任法官，相信法官可以公平公正審理、判決案件，關注司法改革的民眾明顯擴增已近半數，至於司法院推動的司改宣導措施民眾多給予高度認同。

司法院指出，此次調查是委託循證民調有限公司採電話訪問方式進行，調查期間為5月8日至5月14日，成功訪問1208位台灣地區20歲以上民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.8個百分點。

調查結果顯示，對法官表示信任的比率為38.4％，其中20至29歲及教育程度為大專以上之民眾，信任比率各達66.8％、48.3％。整體來說，認為法官判決是公正的比率31.4％，其中20至29歲及教育程度為研究所以上之民眾，則超過五成（56.7％、50.2％）認為法官判決是公正的。

若進一步詢問受訪者對於「過去一年」法官可以公平公正審理、判決案件的相信程度，表示相信比率則提升至38.6％，較長期觀感之31.4％，增加7.2個百分點。另27.0％民眾對於政府當前之司法改革成效表示滿意，抱持負面觀感之民眾仍占多數。

此外，近半數民眾表示會主動關注司法改革（49.3％）及司法案件審理（49.8％）的消息或資訊，較上年各增加15.5、10.0個百分點以上，顯見民眾日益關注司法相關訊息，對司法改革抱持相當程度的期待。受訪者中，44.1％表示聽過「國民參與刑事審判」、34.9％聽過「落實法官監督和淘汰」，其餘政策聽過比率不及三成。

受訪者對司法院推行的「設計多元的圖片及影音」、「官方法律教材範本」、「舉辦司法影展」及「成立『Line』官方帳號」等措施宣導司法訊息，民眾多給予高度認同，各有92.5％、88.4％、87.3％、78.4％表示贊成。

(中時 )