暑假是旅遊旺季，不少民眾會全家大小一同出國，台南市立安南醫院提醒，出國前先找家庭醫師作旅遊諮詢，了解旅遊當地疫情，必要時施打疫苗，疫苗以2至4周的效力最佳，可針對出國時間提前規畫。

旅途中感染當地疫情，輕則掃興，嚴重者影響健康，安南醫院家醫科主任蔡忠紘提醒，出國旅遊記得先諮詢家庭醫師，提前規畫施打預防疫苗。

蔡忠紘強調，疫苗接種後需要一些時間，抗體才會到達有效濃度，建議民眾應在出國前2到4週就到家庭醫學科門診先做旅遊諮詢。另外，上網至疾病管制署網站也可了解國際疫情與注意事項，再到門診與醫師討論。

根據衛福部疾管署監測資料，近期國際疫情有登革熱：範圍為東南亞國家及馬爾地夫。屈公病：範圍為泰國、馬來西亞、印尼及馬爾地夫。茲卡病毒：東南亞、中南美洲及加勒比海部分國家。腸病毒：範圍為中國大陸、香港、韓國、日本及新加坡。流感病毒：範圍為南半球國家如：澳洲、紐西蘭、南非及智利。麻疹：範圍為越南、泰國、菲律賓、烏克蘭、羅馬尼亞、法國及波蘭。

上述疫情，都能在家醫科門診做旅遊諮詢，無論是疫苗施打、防蚊措施的使用、或是一些常備藥物的開立，經過醫師全面看診評估，給予「國際旅遊處方箋」。

另外常見的旅遊問題如高山症、暈船、暈機、時差，或是針對特殊族群如孕婦或慢性病患，也可交給家庭醫學科醫師協助。

(中時 )