而搭配畫展，日月千禧1F旅覓酒吧端出同名款藝術甜點，以酥脆鹹香的奇福餅乾打造小沙堡的精巧外形，城堡旁奇福餅乾碎鋪灑而成的沙灘，以及藍柑橘酒凍、椰子粉製成的浪花，維妙維肖。（馮惠宜攝）

台中日月千禧酒店以新銳藝術家張庭甄以海洋為題「海‧夏日印象」系到油畫，為飯店帶來海洋印象。（馮惠宜攝）

位這中心的五星飯店：台中日月千禧酒店為迎接酷暑到來，即日起邀請新銳藝術家張庭甄以海洋為題，舉辦「海‧夏日印象」油畫個展，為酒店空間注入無比清涼，最特別的是，點心坊更量身訂做海洋印象的沙雕城堡擬真蛋糕，榛果起司蛋糕變身的造型蛋糕萌到讓網美們搶著預訂來打卡。

畢業自台中教育大學美術系研究所的張庭甄，年紀僅27歲，其以海洋為主題的油畫創作，表現海洋的多變與浩瀚，讓旅人一踏入酒店彷彿置身海邊，釋壓解憂、無比舒心，而這也是日月千禧參與市府文化局藝術亮點計畫，第十三次籌辦藝文展覽。

張庭甄在學期間即積極創作並參與大小展覽，不僅展歷豐富，作品亦屢次獲獎與典藏。自小接觸自然風景，對山、河、海的變化特別感興趣，因此自創作以來多以自然景物為主角，而一次搭船出海的放逐之旅，專注凝視海洋的同時，實際感受海浪的潮起潮落、海水互相碰撞的聲音，及海水與空氣交雜的海潮氣味，衝擊五感，更讓她與海洋結下不解之緣，自此全心鑽研海洋主題。

張庭甄的海洋畫作從鉅細靡遺刻劃表層浪潮的波形變化，逐漸轉變為半具象的繪畫風格，甚至搭配數位科技輔助、不同面向的擷取，海洋擁有立方體的視覺效果，形塑出一個全新的樣貌，新穎且具時代性，帶給觀者視覺的震撼。

而搭配畫展，日月千禧1F旅覓酒吧端出同名款藝術甜點，點心坊主廚徐紹桓指出，欣賞張老師的畫作後直接回想起和子女到海邊堆沙堡的畫面，他以酥脆鹹香的奇福餅乾打造小沙堡的精巧外形，並讓它擁有榛果起士生乳酪、香草海綿蛋糕奶香堅果香交融、綿密甜蜜的風味，城堡旁奇福餅乾碎鋪灑而成的沙灘，藍柑橘酒凍、椰子粉製成的浪花，還有巧克力貝殼、沙灘玩具等。

(中時 )