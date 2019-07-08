8日上午在嘉義車站大廳表揚台鐵刺警案有功人員，全體默哀1分鐘追思殉職警李承翰，受獎人員心情沈重。（張亦惠攝）

鐵路警察局嘉義派出所前擺滿民眾送來的花。（張亦惠攝）

交通部台灣鐵路管理局8日上午在嘉義車站大廳表揚台鐵刺警案有功人員，全場默哀1分鐘追思殉職的鐵路警察李承翰，台鐵局長張政源親自頒獎給嘉義站員呂秉諭、高雄車班組車長傅至宏、嘉義車班組車長沈俊吉、嘉義市長榮派出所警員張宇哲、李春霖，並至鐵路警察局嘉義派出所慰問員警。

台鐵局說，呂秉諭以敏銳的觀察力和高警覺性衝上車徒手捶打嫌犯，車長傅至宏也按照SOP處置及通報，嘉義車班組車長沈俊吉也在發現狀況後上車協助壓制嫌犯，加上長榮派出所警員張宇哲、李春霖接獲通報後趕至現場，及當晚嘉義站同仁合力負責旅客疏運、後續通報等作業。

呂秉諭受訪時表示，設備改進是平時就要做的，底層勞工生活困苦、壓力過大，希望大家能往「為什麼嫌犯會有這個動機」探討，剛到職2個多月，呂說，發生這樣的事擔心是一定會的，但該做的還是要去做。

傅至宏由妻子陪同到表揚會場，傅說「路警犧牲了生命，使全車的旅客沒受到傷害，讓他很難過、不捨」，傅妻表示，當時傅至宏要疏散旅客還要協助路警、通報，有媒體報導他一手顧著護設備，但那是現場唯一的求救設備，認為這樣的報導有失公平，丈夫在台鐵服務30年，幾乎是以鐵路為家，家人都很支持他繼續做他熱愛的工作。

台鐵局長張政源表示，李承翰犧牲他的生命救了我們的旅客，事發時我們的同仁也協助壓制持刀民眾，讓傷害減到最小，今天以沈重的心情表揚同仁並譴責暴力，台鐵每天有將近65萬人的旅客，維護旅客安全是我們共同的責任，感謝鐵路警察局，台鐵局也要繼續努力。

台鐵局新聞稿也指出，針對列車維安作為部分，既有車輛於車廂內皆已設置緊急對講機，至於臺鐵局新購城際列車600輛及通勤電聯車520輛部分，每個車廂均設置監視器及緊急對講機作為緊急連絡列車長及司機員之用，現有通勤電聯車規劃於車廂內增設監視器，預計110年全數完成。

(中時 )