075型兩棲攻擊艦

最近盛傳，解放軍首艘075型兩棲攻擊艦可能會在年底問世。而愈來愈多資訊顯示，075的滿載排水量約為3萬噸，許多分析認為，這是陸製兩棲攻擊艦的遺憾，甚至是缺陷之一，因為075可能難以搭載垂直/短場起降戰機。

不過，鳳凰軍事的分析指出，或許3萬噸正是075的最佳噸位，因為解放軍有2艘「落後」的航母。

分析說，英國在被迫放棄大型航母，改以小型航母作為艦隊核心後，為了幫2萬噸的「無敵」級滑躍式航母配備固定翼艦載機，而研發了「鷂」式垂直/短場起降戰機，讓小型航母搭載固定翼戰機成為可能。

後來「鷂」式戰機不僅成為世界各國小型航母的標準配備，還被美國海軍陸戰隊相中，以AV-8B的編號搭載在「塔拉瓦」級，還有「黃蜂」級兩棲攻擊艦上。而垂直/短場戰機與兩栖攻擊艦結合，不僅使美國兩棲攻擊力具備獨立而強大的火力支援，而且垂直/短場戰機似乎也成了兩棲攻擊艦的標準配備，也成為兩棲攻擊艦噸位由3萬噸增為4萬噸的主因。

不過，美國海軍陸戰隊是5大軍種中的獨立突擊力量，儘管戰時會使用部分海軍艦艇，但作戰體系是獨立的。在海軍陸戰隊在兩棲作戰中，理論上無法獲得海軍艦載機的火力支援。因此，美國海軍陸戰隊才會迫切需要為兩棲攻擊艦裝備垂直/短場起降戰機，以具備獨立的火力支援能力。

而反觀中國的「落後」現狀，如今解放軍現役，還有可望年內服役的2艘航母都是傳統動力、滑躍起飛的6.5萬噸級航母。分析認為，如果解放軍未來真的以8萬噸級核動力電磁彈射/阻攔航母作為主力。那新型航母服役之際，就會是這2艘6.5萬噸級航母落伍之時。

畢竟無論在航速，還有艦載機起降等方面，未來這2款航母都無法與新航母聯合編隊，而解放軍又不會將這2艘寶貴的航母閒置。對中國海軍來說，現在與將來為這2艘航母另謀出路相當重要。而分析認為，075型兩棲攻擊艦的出現，剛好為這2艘航母的出路提供了最佳答案，那就是：未來它們將專職為中國兩棲艦隊提供火力支援，搭配075組建中國版兩棲遠征部隊。

目前「遼寧」艦及首艘自製航母002艦能搭載26-28架殲-15艦載機，換裝部分雙座型殲-15後，整個機隊將具備完整的電子對抗、對海對陸攻擊，以及制空作戰能力，能滿足中等規模兩棲登陸作戰的火力支援需求。

(中時電子報)