洋基明星賽前最後一戰，也是與光芒4連戰最終戰，光芒先發投手莫頓(Charlie Morton)繳出5.2局10K，率隊以2-1險勝洋基。莫頓除了拿下第10勝，自責分率降到2.32，頓時成為美聯第一強投。莫頓其實是洋基的老冤家，2017年就是他在美聯冠軍賽G7率隊完封洋基。

莫頓闖蕩大聯盟12年，前9年在國聯沒沒無聞，直到2017年轉戰太空人之後振翅雄飛，生涯首度入選明星賽，洋基對戰5場只打敗他1次。該年太空人勇奪世界大賽冠軍，莫頓去年更寫下15勝3敗佳績，本季明星賽前就打到10勝2敗。

光芒季外用兩年3000萬美元簽下莫頓，考量到他35歲又有長串傷病史，合約內容包括很特別的激勵條款，也就是「受傷愈少領愈多」。如果莫頓這兩年缺陣少於30場，光芒就必須多簽他1年1500萬美元，隨著受傷愈多就遞減到100萬美元為止。

洋基左投派克斯頓(James Paxton)先發6局失2分表現不錯，但是打線完全被莫頓壓制，全隊有5人繳了白卷。洋基吞下2連敗，這波4連戰與光芒2勝2負，雖還坐在美東龍頭，勝差僅6.5場了。

(中時電子報)