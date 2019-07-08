摩鐵床鋪玩「疊疊樂」，讓VIP客戶氣壞了。（照片來源：爆怨公社）

摩鐵宣稱更換「大飯店式的新床」，竟然讓VIP客戶爆怒，究竟是怎麼回事？

一名暱稱「氣噗噗古先生」的網友，在臉書社團【爆怨公社】發文，直接開罵「嘉義湖XX摩鐵你會不會太瞎了點？」，古先生說自己在該家摩鐵住過N次，住到摩鐵主動發VIP卡給他，但這次入住，一進房就發現床的柔軟度完全不同，跟櫃台反應，櫃台說整家摩鐵的床全部換新，而且還是直接升等換成大飯店式的！

古先生說，等他們洗完澡正要入睡時，卻赫然發現摩鐵宣稱的「大飯店式的新床」，竟然是用四張單人床疊疊樂！更誇張的是，床與床之間拼貼的地方竟是整條縫隙&凹陷！古先生再次打電話，摩鐵才說要幫他們升級換「一張大床」的房間。

古先生憤怒表示，原來這家摩鐵還有分「瞎擺式的床」跟「正常的一整張雙人床」是吧？更說既然摩鐵不覺得這樣很瞎，那就請大家來評論吧！還說真的很好奇全台灣有哪家飯店或摩鐵的床是長這樣的！

不過網友們的回覆相當驚人：「這個真的很正常....方便改房型來販售」、「我住過旅館真的兩張加大單人床當一張雙人床，但便宜就算了」。

還有人打趣說「只注意貴賓卡下次借我用（誤）、「太豪華了，四張床直接打通鋪了」、「 能把摩鐵住到有VIP.....汝非凡人...」、「萬一嘿咻到一半上下分離，輕者閃到腰，重則直接對折...呿！」。

(中時電子報)