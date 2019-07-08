雙城論壇柯劉會創下直播首例，卻疑因兩方對「直播」、「錄影」見解不一，造成直播兩度中斷，傳出柯為此大發雷霆，成為柯劉會意外插曲。外界好奇直播出包是否會讓雙城的善意交流歸零？柯文哲今受訪坦然表示「不會啦！人生考一百分也不是很好， 扣一兩分也很好！」

面對直播爭議餘波盪漾，柯文哲今出席台北NPO聚落啟用活動，會中受訪表示，還是要寫檢討報告分析原因，要搞出烏龍，通常不會只有一個人的錯，一定是很多人錯，至於是否會懲處幕僚？柯說，「懲處不用啦！被我罵一頓就已經是懲處！」

媒體質疑錄影和直播是兩回事，要搞錯應該很難？柯澄清，大陸好像從來沒有直播這種東西，你和他講直播，他不知道什麼是直播。

至於國台辦或是上海市台辦有向北市府表達不滿嗎？柯說，他是還沒有接到，回去會再問北市府大陸的窗口，（雙城論壇）過程是ok，最後小小的扣分這樣子。

媒體詢問此次直播插曲，是否會造成善意交流一夕歸零？柯說，不會啦！人生考一百分也不是很好，扣一兩分也很好。

(中時 )