台南陸軍一名陳姓副連長，2016年11月13日凌晨3時許， 趁女連長熟睡時，偷闖入寢室強壓上半身，三度強吻。陳男被告後辯稱僅性騷擾，沒有強制猥褻，但法官審理時認為，陳男事後傳訊「對不起，好像滿喜歡妳的才會…」，女連長則回「再喜歡都不可以這樣，對女生太過分了」，因而未採取陳男的辯解，依侵入住宅加重強制猥褻罪，判3年6個月徒刑。

據《東森新聞雲》報導，陳男在法庭辯稱，因事發當日一早要與學姊去清點彈藥，怕一早爬不起來，才會在凌晨進到學姊寢室拜託對方叫他起床，發現學姊熟睡時，僅偷親嘴巴一下，但承認有將舌頭伸進學姊嘴巴，後來被對方推到門外。

女連長則反駁沒這回事，並說：「被驚醒時，對方已壓在她身上，推開他的臉，還是不斷的親，還把舌頭伸進我嘴巴，把他推出門外，他還是不斷敲門。」女連長強調，那些動作讓她感到噁心、害怕，但因害怕被打，當時才沒有強烈反抗或大叫。女連長案發後，經鑑定罹患創傷後壓力症候群。

陳男事後還傳簡訊給學姐說「對不起啦，我好像滿喜歡妳的，所以才會…我不知道妳的感覺？」女連長回覆「有點太超過了，以後不可以」，「再喜歡都不可以這樣，對女生太過分了。」

台南高分院法官審理後認為，女連長指控屬實，二審依侵入住宅加重強制猥褻罪，對陳男判處3年6個月有期徒刑。

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(中時電子報)