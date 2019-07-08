台灣青年到海外就業、就學的問題嚴重嗎？草根影響力文教基金會今天公布「台灣青年外漂議題調查」指出，國人中每10人就有1人外漂就學或就業，同時超過5成受訪者認為「外漂就學」及「外漂就業」的情況嚴重，政府應重視並提出因應對策。

草根影響力文教基金會委託醒吾科大民調中心進行「台灣青年外漂議題調查」，在5月25日至6月8日間對一般民眾進行電話訪問，取得1213份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差正負3個百分點。

草根影響力文教基金會調查研究召集人、空中大學管理與資訊系教授陳松柏指出，在調查中，有27.78％的人表示本人或家人曾漂到國外就學或就業，其中又有38.04％表示是本人，換言之，國人10人中就有1人外漂就學或就業。

調查指出，外漂到國外就學的地區，27.60％是到美加、25.78％是到大陸（含港、澳）、23.18％是到歐洲；到國外就學的階段，讀大學占37.86％、讀高中占30.03％。同時，55.72％受訪者認為國內「外漂就學」狀況嚴重，52.78％認為「外漂就業」情況嚴重。

世新大學新聞系客座教授彭懷恩說，國內學生會「外漂就學」，跟教改有很大關係。他可以肯定的說，在高中畢業前，台灣學生程度絕對不比先進國家差，但到了大學以後，因為幾乎每個學生都可以進來讀，整體高教競爭力就不行了，造成一些家長決定將小孩送出國讀書。

至於年輕人會「外漂就業」，主要就是跟低薪有關。彭懷恩舉自己的小兒子為例，從美國的大學畢業後，回到台灣的「遊戲橘子」公司工作，月薪4萬多，3年下來沒有存到錢，還不時要跟他周轉，之後大陸的公司開雙倍薪水挖角，他兒子現在已在對岸工作。

中華經濟研究院副院長王健全說，台灣的大學錄取率高達97％，不但學歷貶值，年輕人大學畢業後，根本不想投入製造業，他們只想從事服務業，但服務業又沒有升級，導致能給員工的薪水偏低，台灣年輕人就處於低薪狀態。

王健全表示，台灣服務業創造6成就業機會，但其中只有10％是高薪族群。從事批發、物流、餐飲及人力仲介的服務業，幾乎都是低薪；從事資訊、通訊、金融及醫療相關的服務業，薪水才比較高。

(中時 )