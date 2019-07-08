桃園市空服員職業工會6月20日發動罷工，截至7月6日終告落幕，但近日卻傳出郭姓空服員在群組中，意圖霸凌其他空服員，對此，桃園市空服員職業工會今天表示，經詢問該名空服員，該名空服員明確表示「沒有霸凌意圖，未來也不會有霸凌行為」，工會將發簡訊給會員呼籲回歸理性。

據傳出的截圖指出，工會幹部郭姓空服員在成員共34人的「The EVA Angel」群組內表示，「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「中途跳船的，電爆」，外界質疑是否已有霸凌情形出現。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，網路上流傳的可能是偽造的假訊息，照片、暱稱、群組等都可以偽造，因此詢問該名空服員，該名空服員明確表示「沒有霸凌意圖」，工會也將發簡訊給會員，呼籲回歸理性、理性看待相關的後續，也希望外界回歸理性，長榮航空也不要因為傳言就大動作調查、甚至調職等行為，工會相信長榮航也不會因此再度挑起紛爭。

鄭雅菱強調，7月6日簽訂團體協約後，還有相關的細節仍待討論，工會也會用溝通、包容、尊重與愛的狀態做後續勞資關係的修補。

至於日前傳出將針對參與罷工又回去服勤的空服員除名，鄭雅菱指出，詳細的處分情況將在會員代表大會中討論，但工會會用較寛容的態度處理此事；目前三寶發放情況？她說，截至昨晚12點第一波發放中，已發放800本3寶，今天中午12點也會有第二波發放，而罷工棚、罷工舞台的收拾將會在近日內完成。

(中時 )