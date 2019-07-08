波麗士反酒駕 有請大頭寶寶出馬 12:012019/07/08 中時 馮惠宜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市政府警察局第三分局東區分駐所警方特別帶著「波麗士」大頭寶寶帶隊於東區樂成宮廣場前舉辦犯罪預防宣導活動。（馮惠宜攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 7月1日酒駕新制正式實施，除了酒駕刑責修正及加重之外，更特別規定了同車共責的罰款，台中市政府警察局第三分局東區分駐所警方特別帶著「波麗士」大頭寶寶帶隊於東區樂成宮廣場前舉辦犯罪預防宣導活動，吸引現場許多民眾熱情響應並紛紛上前合照。 所長魏綉薌也帶領東區志工媽媽向民眾宣導酒駕新制的重大修正，強調酒後不開車、開車不喝酒、婦幼安全宣導等觀念，並細心提醒民眾務必注意隨身財物。 (中時 ) #酒駕 #東區 #宣導 #民眾 #新制 也許您會感興趣 推薦閱讀 台5大銀行現形 獎勵全嘸…可怕新制卻來臨 00:032019/07/04 財經 酒駕新制3天大執法 桃警共取締92件酒駕 08:532019/07/04 社會 大法庭新制上路 法務部長稱已提案請求統一見解 15:402019/07/04 社會 酒駕拒測罰鍰提高至18萬 3天仍有63件拒測 18:072019/07/04 社會 酒駕新法7月上路 樹林分局連3日取締3件酒駕、44件無照 18:562019/07/04 社會 酒駕連坐 乘客也吃罰單 04:102019/07/05 地方新聞 中市警方大執法民酒駕拒測13件 17:582019/07/05 社會 酒駕新制大執法 金門5件移送法辦 18:502019/07/05 生活 救東區？北市府8月撤地下街服務站 19:552019/07/05 社會 長榮罷工無辜躺槍 王浩宇：1500萬勞工損失慘重 19:272019/07/07 生活 生活熱門新聞 氣象局一週天氣出爐 雨勢集中在這裡 - 生活 練喻軒何時來台？館長曝問題卡在這 - 生活 颱風活躍期要來了 專家曝這期間最危險 - 生活 前華航老總張有恆：3年前政府高層一步錯 社會付出大代價 - 生活 金門近4米大蛇闖雞舍「加菜」 9年來捕獲最大條 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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