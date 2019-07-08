7月1日酒駕新制正式實施，除了酒駕刑責修正及加重之外，更特別規定了同車共責的罰款，台中市政府警察局第三分局東區分駐所警方特別帶著「波麗士」大頭寶寶帶隊於東區樂成宮廣場前舉辦犯罪預防宣導活動，吸引現場許多民眾熱情響應並紛紛上前合照。

所長魏綉薌也帶領東區志工媽媽向民眾宣導酒駕新制的重大修正，強調酒後不開車、開車不喝酒、婦幼安全宣導等觀念，並細心提醒民眾務必注意隨身財物。

(中時 )