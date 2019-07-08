根據美國媒體報導，最近8季的總決賽MVP得主全都是小前鋒，但如今都轉隊了，似乎成為一股風潮。

最近8季FMVP得主分別是詹姆斯(2012、2013、2016)、里歐納德(2014、2019)、伊戈達拉(2015)、杜蘭特(2017、2018)。詹姆斯在幫助熱火拿下兩座總冠軍之後回到了克里夫蘭，2016年從勇士的虎口中摘下隊史第一座總冠軍，上季加盟湖人，中斷了連續8季勇闖總決賽紀錄。

里歐納德在2014年率領馬刺奪冠，被視為鄧肯之後的中興之主，可惜去年與球隊鬧翻，沒想到他卻幫助暴龍隊奪下隊史首冠，今夏與保羅喬治聯手轉戰快艇，期盼能享受回到家鄉打球的樂趣。

在勇士替補席上具有穩定軍心作用的伊戈達拉，2015年總決賽有著神勇表現，率領球隊在暌違40年之後重溫冠軍夢，上賽季在無緣完成三連霸之後被球隊交易至灰熊。

2016高調改披勇士戰袍的杜蘭特，2017與2018勇士二連霸，杜蘭特扮演著關鍵角色，而他也連續兩年拿下MVP殊榮，今夏不願與勇士續約，帶著阿基里斯腱斷裂的傷勢前往籃網，新賽季勢必無法上陣。

美國媒體報導，2012年前的總決賽MVP如今都已退役，不論是布萊恩、鄧肯、諾威茲基、諾威茲基、韋德、帕克以及皮爾斯，終其一生大都待在一個球隊，鮮少轉戰其他球隊，所有的改變都出現在詹姆斯2014年的一個念頭，成為現在風潮的始祖。

(中時電子報)