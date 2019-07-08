空服員罷工17天落幕，自罷工日至結束，長榮共取消1439航班、影響27萬8420人次，營收損失27.8億元。長榮航空承諾，將漸進式恢復組員福利，今日也貼出新公告，在罷工期間出勤的組員，即刻起可申請長榮員工優待機票，而若有有參與罷工，但中途復職者，則可申請聯航優惠機票。

長榮航空於5月8日公告，為因應罷工衝擊，將停發年終、暫停調薪與取消優待機票，在罷工落幕時，長榮承諾將依照員工出勤貢獻度、辛勞度，與公司營運狀況，漸進式恢復各項福利。

長榮航空今（8）日正式貼出公告，在罷工期間出勤的員工，今（8）日起就可申請員工優待機票；而罷工期間提前回來服勤的組員，也可申請聯航優惠機票，也就是可使用非長榮與立榮航空的優待機票。

長榮航空表示，2個月內將另行召開會議，決定何時開始恢復優待福利。針對參加罷工的員工，則會在罷工結束後一個月，先恢復聯航優惠機票使用。

以下為長榮航空公告全文：

一、依航人字第B2019-0090號BM公告，自罷工首日起暫時停止所有員工及眷屬申請／使用本公司員工優待機票暨聯航(ZED)優惠機票。

二、為獎勵全體空、地勤員工於罷工期間之辛勞，支援出勤避免損害旅客權益，適用前述公告獎勵之同仁，即刻起得申請／使用本公司員工優待機票暨聯航(ZED)優惠機票；罷工期間提前回來服勤組員，即刻起得申請／使用聯航優惠機票(ZED：不含BR／B7)。感謝同仁全力支持公司，團結合作以降低罷工期間對所有旅客的衝擊。

(中時 )