陳姓宅男因苦戀女網友不成，竟駭進對方手機雲端竊取她裸照PO上網，恐嚇她須付50萬元「贖金」，揚言要繼續PO出更多她和男友的性愛影片，陳男為避免犯行曝光，還特別要求以比特幣付款，被害人報警逮獲陳男。台北地檢署今依散布猥褻物、恐嚇、洗錢等罪嫌起訴陳男。

檢方調查，28歲陳男熱衷上網，偶然結識女網友後，積極追求，卻被對方「打槍」，的結果卻是慘遭拒絕，沒想到陳男惱羞成怒，竟利用駭客技術破解對方電子郵件密碼，駭進女網友購買手機時就內建的雲端儲存空間。

陳男找出女網友一些裸露照片，還有她和男友激情影片後，就將部分照片PO上網，要脅她支付相當於新台幣50萬元的比特幣，否則會把更多性愛影片上傳，女網友報警提告。

警方逮捕陳男送辦，檢方調查時，陳男表示他只能刪除自己過去上傳過的檔案，並無法保證事後會不會被轉傳，被害人也拒絕和解，台北地檢署今依散布猥褻物、恐嚇、妨害電腦使用、洗錢等罪嫌起訴陳男。

(中時 )