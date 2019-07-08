經鑑定為海砂屋的淡水區東來大廈，近年來出現鋼筋裸露、騎樓坍塌等狀況，嚴重危及居住安全，新北市長侯友宜8日上午率工務局、城鄉局、都更處到場執行斷水斷電，即日起封閉東來大廈，目前住戶簽署都更重建建物面積同意比率達98％。預計最快明年下半年開始重建。

東來大廈1988年完工，原有81戶，為地上7層、地下2層建築物，社區在2012年被鑑定為海砂屋，近年更出現鋼筋嚴重裸露、外牆剝落，甚至騎樓坍塌狀況，但因住戶意見紛歧，遲遲無法重建。

工務局今年3月對東來大廈發出停止使用公文，給予住戶90天搬遷，並於8日上午確認已全數搬離，執行斷水斷電，封閉大廈騎樓、搭設圍籬，維護附近居民通行安全。

侯友宜表示，有為的政府不能等到發生問題才來解決，這是政府要挑起的責任，去年競選時就承諾，一定要要解決建物老舊、海砂屋的問題，不能等到災害來臨時才說怎麼不早做。

侯友宜說，上任第一件事，就要求工務局站在第一線和居民並肩作戰，今天執行斷水斷電，是政府公權力的展現以及民眾的配合，新北市會守住安全，並讓城市舊風貌有新的改變。

住戶柯媽媽表示，感謝所有市府團隊的努力，讓東來大廈終於可以開始重建，非常期待能早日再搬回來。

都更處表示，因東來大廈為海砂屋，現行劃定都更案同意比例須超過50％，目前土地跟建物所有權人簽署都更重建建物面積同意比率達98％，將陸續舉辦聽證會並提送都更審議大會，預計11月發佈事業計畫，下一階段進入權利變換程序，最快明年下半年就可申請建築執照，開始重建。

(中時 )