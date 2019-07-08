燃煤發電機組被視為空汙大戶，也是台中市府提出中火老舊機組除役的訴求。（黃國峰攝）

燃煤發電機組被視為空汙大戶，也是台中市府提出中火老舊機組除役的訴求，但傳出中央規畫優先除役的發電機組並非中火，台中市長盧秀燕8日表示，試問中火是全國最大的燃煤電廠，10部燃煤機組發電量，比核一加核二、核三的發電量還要多，造成嚴重空汙，對中部民眾的健康危害非常大，若不優先除役中火老舊機組，不曉得要優先除役哪一些機組？盼中央正視中火汙染問題。

盧秀燕上午在出席台中市低碳會議後受訪指出，近兩年台電在台灣共增設6部發電機組，相當於218億度發電量，讓全國電力備載容量增加至16％，電力相當充裕，呼籲中央體恤中部四縣市民眾，以前為了全國發電任務，健康受到強大衝擊。

「請不要再讓中部民眾用肺發電，這是我的請求！」她呼籲，中央與地方建立夥伴關係，珍惜中部民眾過去的犧牲，同意台中市政府減碳減煤政策，中央除顧慮發電，也需顧慮民眾的健康。

盧秀燕強調，台中市府按照中部民眾的希望，盼中火10部機組運作減少至5部機組，相當於減少約121億度電，台電在全國已增設6部大型機組，約增加218億度發電量，換算下來，中央供電充足且有餘裕。

此外，針對傳出中央規畫優先除役發電機組，但目標並不是中火，盧秀燕表示，中火是全國最大的燃煤電廠，10部燃煤機組火力全開的發電量，總計比核一加核二、核三的發電量還要多，嚴重空汙對中部民眾的健康危害非常大，她向中央高分貝喊話，「若不優先除役中火老舊機組，不曉得要優先除役哪一些機組？」

(中時 )